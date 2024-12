Spätestens mit dem ersten Advent läuft das Weihnachtsgeschäft richtig an. Auch für Weihnachtsmänner und Engel startet die Saison. In Berlin werden ihre Kostüme unter die Lupe genommen.

Weihnachtsmänner und Engel treffen sich in Berlin

Roter Mantel, Bart und Geschenke: Weihnachtsmänner und Engel stimmen in Berlin auf die Weihnachtszeit ein.

Berlin - Sitzt der Bart, sind die Stiefel geputzt? Weihnachtsmänner und Engel haben sich am ersten Advent vor dem Brandenburger Tor in Berlin zu ihrer diesjährigen Vollversammlung getroffen. „Oberweihnachtsmann“ Andreas Penski von der Berliner Weihnachtsmannzentrale inspizierte traditionell die Kostüme seiner Kollegen.

„Na klar kann man das ein oder andere noch verbessern, aber insgesamt bin ich zufrieden“, sagte Penski. Man könne etwa den Bart noch etwas besser zurechtrücken. Rund 40 Mitarbeiter arbeiten für die Agentur, schätzungsweise knapp die Hälfte kam zur mittlerweile 20. Vollversammlung in Berlin.

Zur Einstimmung auf die Feiertage sangen sie Weihnachtslieder und verteilten kleine Geschenke. Schaulustige wollten Bilder mit den bärtigen Männern in den roten Mänteln oder den Frauen im Engelskostüm machen. In Berlin und in der Region gibt es mehrere Vermittler für Weihnachtsmänner. Manche Agenturen suchen mehr Nachwuchs.