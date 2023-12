Frank Zander, Musiker, spricht bei einer Weihnachtsaktion für Obdachlose und Bedürftige in Berlin.

Berlin - Die Familie von Schlagerstar Frank Zander richtet zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder eine große Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose und Bedürftige aus. Sie beginnt am Freitag (16.45 Uhr) im Hotel Estrel in Neukölln. Der Sänger selbst wird aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Frank Zander lag zuletzt mehrere Tage im Krankenhaus und wurde erst kürzlich entlassen. Nach Angaben seines Sohnes Marcus ist er „noch zu schwach auf den Beinen“, um an der Feier teilnehmen zu können. Er habe aber eine Videobotschaft aufgenommen, die während des Festes gezeigt werde.

Frank Zander lädt seit 1995 zusammen mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern Tausende arme Menschen zu einem großen Fest vor Weihnachten ein. Die Ausgabe dieses Jahr ist die 29. Feier dieser Art. Da in den Jahren der Corona-Pandemie Großveranstaltungen nicht stattfinden konnten, unterstützte die Zander-Familie in jener Zeit Food-Trucks für Obdachlose und Bedürftige von Caritas und der Diakonie.