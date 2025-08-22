Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.

Dresden/Leipzig - Zollfahnder haben in Sachsen eine illegale Produktionsstätte für Wasserpfeifentabak zerschlagen. Bei der Durchsuchung von acht Objekten in Leipzig und Umgebung seien mindestens 250 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie weitere Grundstoffe zur Herstellung sichergestellt worden, teilte der Zoll mit.

Die Ermittlungen konzentrieren sich demnach auf sieben Beschuldigte. Diese stehen im Verdacht, aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen illegal unversteuerten Wasserpfeifentabak hergestellt zu haben, hieß es weiter. Diesen sollen sie dann in mutmaßlich gefälschte Verpackungen für Wasserpfeifentabak verpackt und verkauft haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung dauern an.