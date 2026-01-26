Der Weihnachtsbaum steht immer noch? Oder eine einsame Tanne liegt am Straßenrand? Mit einer Aktion hilft die Berliner Stadtreinigung aus.

Mit dem Weihnachtsbaum-Entdecker-Service will die BSR die letzten Bäume entsorgen. (Symbolbild)

Berlin - Weihnachten ist schon Wochen her, der Tannenbaum steht aber immer noch? Der „Weihnachtsbaum-Entdecker-Service“ der Berliner Stadtreinigung (BSR) schafft Abhilfe: Auf einer Webseite kann jeder, der noch einen nicht entsorgten Baum sieht, der BSR Hinweise zur Abholung geben. Das Unternehmen sammelt die Bäume dann vom Straßenrand ein.

Standort einfach melden

Berlinerinnen und Berliner können dafür über ein Onlineformular auf der Webseite der BSR einfach Straße und Hausnummer angeben: „Einfach Standort eingeben und #TeamOrange macht den Rest“, verkündet die BSR auf Facebook.

Auch fremde Bäume, die auf der Straße entsorgt wurden, können gemeldet werden. Ansonsten sei eine Abgabe von bis zu einem Kubikmeter Baum- und Strauchschnitt auch auf einem der 14 Recyclinghöfe der BSR gebührenfrei.

Bloß nicht in die Biotonne

Auf keinen Fall sollten alte Weihnachtsbäume per Biotonne entsorgt werden. Laut BSR seien die Stämme und Äste für eine Vergärung in der Biogasanlage ungeeignet.

Regulär lief die Weihnachtsbaum-Abholung der BSR bis zum 24. Januar. Mit dem sogenannten Weihnachtsbaum-Entdecker-Service sollen nun auch die letzten Bäume noch ordnungsgemäß entsorgt werden.