Kurz vor den Feiertagen ist das Wetter in Sachsen wechselhaft und ungemütlich. Schnee ist nur in höheren Lagen zu erwarten.

Dresden - Das Wetter in Sachsen zeigt sich kurz vor Weihnachten wechselhaft und stürmisch. Während in den höheren Lagen des Erzgebirges und des Fichtelbergs noch Schneefall möglich ist, bleibt eine flächendeckende weiße Weihnacht auch in Sachsen eher unwahrscheinlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wind und Glätte im Bergland

Am Freitag bringt ein Tiefausläufer wechselhaftes Wetter mit Regen, Schneeregen und Graupelschauern. Oberhalb von 400 Metern ist mit Schneeschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen bis zu sieben Grad, im Bergland liegt das Thermometer zwischen null und minus ein Grad. Sturmböen sind vor allem auf dem Fichtelberg zu erwarten.

Am Samstag bleibt es bedeckt, mit etwas Regen und Schneefall oberhalb von 600 Metern. Am Sonntag wird es kühler und es können wiederholt Schneeregen- und Schneeschauer auftreten. In höheren Lagen bleibt Glätte ein Thema.

Flächendeckende weiße Weihnachten gab es in Deutschland zuletzt 2010. In den meisten Regionen Sachsens fällt am Morgen des 24. Dezembers kein Schnee, mit Ausnahme höherer Lagen wie dem Erzgebirge, so der DWD.