Die Weihnachtszeit ist auch im Gefängnis eine besondere Zeit. In den Haftanstalten sollen diverse Maßnahmen helfen, die Feiertage festlich zu gestalten.

Dresden - Auch für Insassen sächsischer Gefängnisse sollen zu Weihnachten ein paar Wünsche in Erfüllung gehen. „Die Weihnachtszeit ist für uns alle eine besondere Zeit. Dies gilt auch für Gefangene und für diejenigen, die in dieser Zeit mit besonderer Aufmerksamkeit ihren Dienst im Justizvollzug versehen“, erklärte Justizministerin Constanze Geiert (CDU): „Jede Geste der Aufmerksamkeit, jede Begleitung und jedes offene Ohr für die Sorgen der Gefangenen ist Teil der Weihnachtsbotschaft, die zu Frieden und Versöhnung aufruft, die tröstet und Hoffnung gibt und unsere Welt menschlicher macht.“

Gefangene sollen Zeit mit ihren Familien verbringen

Das Ministerium räumte ein, dass die Weihnachtszeit für Gefangene, ihre Familien, Angehörige und Freunde eine besonders belastende Zeit sein kann. Im sächsischen Justizvollzug würden daher vielfältige Maßnahmen umgesetzt, die es Gefangenen und deren Angehörigen ermöglichen, gemeinsam Zeit zu verbringen und das Weihnachtsfest zu feiern. So könnten Inhaftierte an Advents- und Weihnachtsfeiern, Festgottesdiensten – teilweise mit Krippenspiel und musikalischer Begleitung – teilnehmen.

Großzügige Besuchsmöglichkeiten im Justizvollzug

„In der Weihnachtszeit bestehen großzügige Besuchsmöglichkeiten. In mehreren Justizvollzugsanstalten werden Familienweihnachtsfeiern durchgeführt, bei denen inhaftierte Eltern die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern zu spielen, gemeinsam zu basteln und selbst hergestellte Geschenke zu überreichen“, hieß es. Die knapp 3.000 Menschen, die die Feiertage in Gefängnissen des Freistaates verbringen, sollten Weihnachten angemessen feiern können.

Sport, Spiel und ein Festtagsbraten

Laut Ministerium finden in den Justizvollzugsanstalten zur Weihnachtszeit verschiedene Sportveranstaltungen statt. Besonders beliebt seien Fußball-, Tischtennis- und Dart-, Billard-, Tischkicker-, Schach- und Skatturniere. Zudem werde die Teilnahme an verschiedensten Gesellschaftsspielen sowie Bastel-, Koch-, Back und Bastelgruppen ermöglicht. Auch an das Weihnachtsessen ist gedacht. An den Weihnachtsfeiertagen werden verschiedene Braten mit Beilagen ausgegeben.

Derzeit sind im sächsischen Justizvollzug 2910 Gefangene untergebracht – 2684 Männer und 226 Frauen.