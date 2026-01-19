Der Regierende Bürgermeister steht nach dem tagelangen Stromausfall in der Kritik: Wie reagiert Kai Wegner in Steglitz-Zehlendorf auf die Fragen von Betroffenen?

Berlins Regierungschef Kai Wegner (CDU) stellt sich der Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. (Archivfoto)

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stellt sich im Bezirk Steglitz-Zehlendorf den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Als Themen waren unter anderem Bildungs- und Verkehrspolitik angekündigt.

Bei dem schon länger geplanten Termin der Gesprächsreihe „Kai Wegner vor Ort“ dürfte es diesmal allerdings insbesondere um das Krisenmanagement des CDU-Politikers während des großflächigen Stromausfalls gehen. Davon waren schließlich gut 100.000 Menschen im Bezirk betroffen.

Viel Kritik an Wegner

Wegner steht seit dem Stromausfall in der ersten Januarwoche in der Kritik. Ihm wird nicht nur von Oppositionsparteien vor allem vorgeworfen, am ersten Tag des Stromausfalls für eine Stunde lang Tennis spielen gegangen zu sein und das anschließend zunächst verschwiegen zu haben.

Der Regierende Bürgermeister ist diesmal zu Gast im Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem. Senatssprecherin Christine Richter moderiert die Diskussion.

Auftakt der Gesprächsreihe war im Februar 2024. In der Zwischenzeit war Wegner mindestens einmal in allen zwölf Bezirken. Bei den Diskussionen gibt es regelmäßig kritische Fragen und Anmerkungen oder Beschwerden. Damit ist diesmal umso mehr zu rechnen.