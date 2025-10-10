Kai Wegner besucht Windhoek zum Jubiläum der Städtepartnerschaft. Was auf dem Programm steht und warum die Erinnerung an die Kolonialzeit eine Rolle spielt.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner reist vom 15. bis 18. Oktober in Namibias Hauptstadt Windhoek. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft beider Kommunen. Begleitet wird der CDU-Politiker von Vertretern der Berliner Wirtschaft und Kulturszene, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Auf dem Reiseprogramm stehen unter anderem eine Begegnung mit Windhoeks Bürgermeisterin Ndeshihafela Larandja, der Besuch einer Schule und eine Rede Wegners vor Studentinnen und Studenten der University of Namibia. Er nimmt auch an der Weltpremiere des Musiktheaters „People of Song“ teil, das Künstlerinnen und Künstler beider Länder vereint und im November auch im Humboldt Forum Berlin aufgeführt wird.

Wegner erklärte, er wolle die Städtepartnerschaft mit Windhoek stärken und vertiefen. „Beide Metropolen verbinden vielfältige Kooperationen in den Bereichen Kultur, Bildung, Wirtschaft, Forschung, Sport und Demokratieförderung – aber auch unsere historische Verantwortung im Gedenken an die deutsche Kolonialzeit.“

In der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutige Namibia, schlugen Soldaten des deutschen Kaiserreichs einen Widerstand der Herero und Nama von 1904 bis 1905 brutal nieder, Zehntausende Menschen wurden getötet. Historiker sehen darin einen Völkermord.