Nach der Freilassung der Geiseln in Israel spricht Kai Wegner von Hoffnung – und macht klar: Für dauerhaften Frieden müsse die Hamas verschwinden.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat seine Freude und Erleichterung über die Freilassung der Geiseln in Israel ausgedrückt. „Nach 738 Tagen unermesslichen Leidens sind alle noch lebenden israelischen Geiseln endlich frei. Meine Gedanken sind bei ihnen und den Familien, die so lange gehofft und gebangt haben“, teilte Wegner mit.

„Es bleibt die Trauer und die Ungewissheit um jene, die die Qualen der Hamas-Gefangenschaft nicht überlebt haben. Viele Angehörige warten noch immer darauf, die Leichname ihrer ermordeten Väter, Mütter, Kinder zurückzuerhalten.“

Dieser Tag sei auch ein Tag der Hoffnung auf Frieden und eine Region ohne Terrorismus, Hass und Zerstörung, betonte Wegner. Die Freilassung der Geiseln könne nur der erste Schritt gewesen sein. „Wahre Hoffnung, Frieden und Zukunft – all das kann es nur ohne die Terrororganisation Hamas

geben.“

Parallel wurde vor dem Berliner Abgeordnetenhaus die israelische Fahne gehisst. Vor dem Roten Rathaus, dem Amtssitz von Wegner, hing sie schon lange.