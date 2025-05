Berlin will mit vier Partnerländern Olympia nach Deutschland holen. Nun sagt der Regierungschef, dass die Bürgerinnen und Bürger „selbstverständlich“ beteiligt würden.

Wegner kündigt Bürgerbeteiligung bei Olympia-Bewerbung an

Berlin will mit vier Partnern die Olympischen Spiele nach Deutschland holen.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will die Bürger im Hinblick auf eine mögliche Olympia-Bewerbung einbinden. „Selbstverständlich muss es eine Beteiligung der Berlinerinnen und Berliner geben“, sagte der CDU-Politiker im Interview der RBB-„Abendschau“.

„Dass die Berlinerinnen und Berliner eingebunden werden in den Entscheidungsprozess, ist für mich völlig klar, und undenkbar, dass hier Olympische Spiele in der Stadt stattfinden, ohne dass die Berlinerinnen und Berliner da mitreden können.“

Mit Partnern über Details reden

Da es aber nicht um eine alleinige Olympia-Bewerbung Berlins gehe, sondern eine gemeinsame mit Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen, müsse auch mit diesen Partnern besprochen werden, wie eine Bürgerbeteiligung aussehen könne. Die Frage dabei sei, „wie und welche Menschen wir auch befragen“.

Unter dem Motto „Berlin+“ will die Hauptstadt gemeinsam mit den vier anderen Bundesländern Olympia im Rahmen einer nationalen Bewerbung nach Deutschland holen. Das Konzept wurde am Nachmittag im Olympiastadion vorgestellt. Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber soll bis Herbst 2026 getroffen werden.

Die Initiative „NOlympia Berlin“ will Olympische Spiele in der Hauptstadt verhindern und kündigte ein Volksbegehren gegen die Austragung der Spiele an.