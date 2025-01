Berlins Regierungschef ist auf fremdem Terrain unterwegs. In einer Wärmestube betätigt er sich als Koch.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hilft beim Kochen für arme Menschen in der Wärmestube in Neukölln.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat sich als Koch versucht. Gemeinsam mit Landesbischof Christian Stäblein und einigen anderen Hobbyköchen bereitete der CDU-Politiker in der Tee- und Wärmestube Neukölln eine Mahlzeit für Menschen vor, die in Armut leben.

Nach Angaben der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) standen ein deftiger Hühner-Nudeleintopf und Quark mit Obstsalat als Nachtisch auf dem Speiseplan. Nach der Zubereitung teilten Wegner und Co. die Mahlzeiten an rund 80 Menschen aus.

Die Tee- und Wärmestube Neukölln ist eine Tageseinrichtung des Diakoniewerkes Simeon zur Unterstützung von Menschen, die arm oder obdachlos sind. Die Einrichtung versorgt nach eigenen Angaben an fünf Tagen pro Woche insgesamt 400 Menschen in Not mit Mahlzeiten.