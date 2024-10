Wegen defekten Kühlschranks: Feuerwehreinsatz am Landtag

Am Landtag von Sachsen-Anhalt gab es einen größeren Feuerwehreinsatz. (Symbolbild)

Magdeburg - Wegen eines defekten Kühlschranks hat es einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg gegeben. Die Leitstelle der Feuerwehr hatte zunächst von einem Gefahrguteinsatz am Landtag gesprochen. Auch ein Erkundungswagen für Gefahrgut war dabei im Einsatz. Wie ein Sprecher des Landtags sagte, war bei einem Kühlschrank Flüssigkeit ausgelaufen. Der Einsatz sei schnell beendet worden.