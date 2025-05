Magdeburg - Für seine Recherchen über das Artensterben ist Max Hunger mit dem Journalisten-Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt 2024 belohnt worden. Er erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Text für die in der „Mitteldeutschen Zeitung“ erschienenen Beiträge „Auf der Spur der Lurche“ und „Schnelles Sterben der Frösche“, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg und der Deutsche Journalisten-Verband Sachsen-Anhalt mitteilten. Hungers Beiträge würden verdeutlichen, wie schnell die Tierwelt auf dem Rückzug und das Ökosystem gefährdet sei, hieß es in der Begründung der Jury.

Blick in die DDR-Vergangenheit

In der Kategorie Audio/Video ehrte das Gremium Clara Hoheisel von Deutschlandradio Kultur. Sie hatte sich in ihrem Beitrag „Zwang, Strafen und Missbrauch: Aufwachsen in DDR-Kinderheimen“ mit den Traumata von Betroffenen beschäftigt, die aufgrund von psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt entstanden und bis in die Gegenwart nicht aufgearbeitet sind.

Preisgekrönt ist nun auch ein multimediales Magazin der Volontäre der „Mitteldeutschen Zeitung“ zum Thema Kaufverhalten und Konsum. Sie bildeten nach Meinung der Jury in „Ladenschluss - ist das die Zukunft der Innenstädte?“ erfolgreich die Vielschichtigkeit des Themas ab. Dafür gab es die Auszeichnung in der Kategorie Multimedia.

Ehrenpreis für Wirtschaft

Der Journalisten-Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt wird für die besten Beiträge in den Themenbereichen Wirtschaft, Soziales und Bildung verliehen. Die drei prämierten Kategorien sind mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Die IHK Magdeburg hat zudem den Ehrenpreis „Wirtschaft im Blick“ vergeben, dem sie dem Journalisten und Fotografen Frank Drechsler zugesprochen hat. Er ist ebenfalls mit 1.000 Euro dotiert, wie es hieß.