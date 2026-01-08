Traktoren blockieren die A4 bei Schmölln: Warum die Landwirte den Verkehr lahmlegen und was das Mercosur-Abkommen damit zu tun hat.

Wegen Bauernprotesten kommt es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen an der A4-Autobahnauffahrt Schmölln. (Symbolbild)

Schmölln - Wegen Protesten durch Landwirte kommt es zu Einschränkungen an der Autobahnanschlussstelle der A4 bei Schmölln. Wie Lagezentrum und Autobahnpolizeidirektion der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, demonstrieren die Landwirte am Morgen mit mehreren Traktoren an den Auffahrten der Autobahn. Das Abfahren in Schmölln ist demnach weiter möglich. Weitere Demonstrationen seien derzeit nicht bekannt.

Das Landratsamt Altenburger Land hatte am Mittwoch eine Sperrung der Anschlussstelle in beide Fahrtrichtungen ab 6.00 Uhr angekündigt und Verkehrsteilnehmer gebeten, die benachbarten Anschlussstellen Meerane und Ronneburg zu nutzen. Anmelder der Demonstration ist eine Privatperson.

Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben Landwirte Demonstrationen an zahlreichen Autobahnauffahrten angekündigt. Hintergrund ist die geplante Unterzeichnung des umstrittenen Mercosur-Handelsabkommens der EU mit südamerikanischen Staaten. Die Landwirte stellen sich gegen das Mercosur-Handelsabkommen, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten. In Dresden haben Landwirte zudem am Donnerstag eine Demonstration vor der Frauenkirche angekündigt. Organisator ist dort der sächsische Verein „Land schafft Verbindung“.

2024 hatte es bereits eine Welle von Bauern-Protesten mit Blockaden an Autobahn-Auffahrten gegeben. Damals wandten sich die Landwirte gegen eine Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel.