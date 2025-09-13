Temperaturen bis zu 23 Grad laden an diesem Wochenende zum Spazieren ein. Ein Regenschirm sollte jedoch mitgenommen werden. Ab dem Nachmittag ziehen Gewitter auf.

Potsdam - Sonne, Regen, Gewitter: Das zweite Septemberwochenende in Berlin und Brandenburg wird wechselhaft. Am Samstag bleibt es zunächst noch trocken. Am Nachmittag und am Abend sind jedoch örtlich Schauer und einzelne Gewitter möglich - lokal mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen am Samstag 20 bis 23 Grad.

In der Nacht bleibt es zunächst trocken, später soll es regnen. Am Sonntag ist es zunächst wechselnd bis stark bewölkt. Die Schauer sollen Richtung Polen abziehen. Ab Nachmittag soll es sich auflockern, allerdings sind noch einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad. In der Nacht ist es gering bewölkt bis wolkig. Am Montagmorgen soll es im Westen regnen - danach setzt sich das wechselhafte Wetter fort.