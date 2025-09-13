160 Einsatzkräfte löschen in der Nacht einen Brand in einer Lagerhalle bei Aurich. Verletzt wird niemand.

Großefehn - Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Feuerwehr einen Lagerhallenbrand in der Gemeinde Großefehn im Landkreis Aurich bekämpft. Um kurz nach Mitternacht war das Feuer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Weil in der Halle neben Geräten auch Strohballen und Getreide lagerten, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig. Im Einsatz waren rund 160 Einsatzkräfte, die den Brand vollständig löschen konnten.

Die Halle und ein Traktor wurden zerstört. Die Brandursache war zunächst noch unklar, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Auch die Tiere in den angrenzenden Stallungen blieben unversehrt.