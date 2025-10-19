Nach einem trockenen Wochenende zeigt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder wechselhaft - es wird regnerisch. Die Temperaturen steigen aber noch einmal an.

Zu Beginn der Woche wird es in Sachsen-Anhalt wieder regnerisch. Allerdings steigen die Temperaturen noch einmal an. (Symbolfoto)

Magdeburg - Nach einem überwiegend trockenen Wochenende wird es zu Beginn der Woche in Sachsen-Anhalt wieder regnerisch. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute noch meist heiter und trocken. Der Montag zeigt sich dagegen stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad, im Harz auf rund 6 Grad.

Tagsüber steigen die Temperaturen wieder an: Mit 15 bis 18 Grad, im Harz 10 bis 15 Grad, wird es deutlich milder. Regen ist jedoch bis in den Mittwoch hinein weiterhin möglich.