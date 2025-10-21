Ein 8-jähriges Kind wird am Montagmorgen in Gera von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Später am Tag kommt die traurige Nachricht, dass der Junge an den Verletzungen gestorben ist.

Gera - Ein achtjähriger Junge ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus in Gera gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Montagmorgen von einem Pkw eines 69-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden. Zuvor sei es unvermittelt auf die Straße gelaufen. Der Pkw-Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er habe unter Schock gestanden und sei noch vor Ort psychologisch betreut worden.