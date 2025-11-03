In Hauptstadt und Umgebung wechseln sich heute Wolken und heitere Abschnitte ab. Am Dienstag erwarten die Menschen in der Region mildere Temperaturen und überwiegend freundliches Wetter.

Berlin und Potsdam - Mit eher ungemütlichem Wetter starten die Menschen in Berlin und Brandenburg heute in den Tag. Wolken und Regen sollen jedoch ab Vormittag abziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach lockert es von Westen her auf mit auch mal längeren heiteren Abschnitten. Die Höchsttemperatur liegt bei um die zwölf Grad. Am Abend können sich die Menschen im Norden der Region erneut auf leichten Regen einstellen.

Am Dienstag ist mit etwas höheren Temperaturen zu rechnen: Bei bis zu 16 Grad sei das Wetter den Tag über überwiegend heiter, hieß es. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu fünf Grad. Mit Regen ist laut DWD nicht zu rechnen.