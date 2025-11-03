Seit dem frühen Morgen war die Polizei in Freden im Einsatz. Dort wurde ein Geldautomat gesprengt.

Freden - Im Landkreis Hildesheim ist ein Geldautomat gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Montagmorgen in Freden zu dem Vorfall. Verletzte gab es demnach nicht; das Bankgebäude wurde beschädigt.

Mindestens zwei Verdächtige flohen nach bisherigen Erkenntnissen nach der Sprengung zu Fuß in Richtung Bahnhof des Ortes. Von Ihnen fehlte zunächst jede Spur. Ob und wie viel Bargeld gestohlen wurde, war am Morgen ebenfalls noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.