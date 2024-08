Stürmertalent Moukoko schlägt offenbar ein neues Kapitel an der Côte d’Azur auf. Der BVB stellt ihn vom Training frei. Der Medizincheck soll anstehen. Neuzugang Guirassy trainiert dafür erstmals mit.

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko soll heute den Medizincheck in Nizza absolvieren.

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zum französischen Club OGC Nizza steht unmittelbar vor dem Abschluss. Der BVB stellt ihn heute vom Training frei - „für Gespräche mit einem anderen Verein“, wie die Dortmunder mitteilten. Nach Medienangaben soll der 19-Jährige bereits den Medizincheck an der Côte d’Azur absolvieren, nachdem sich beide Clubs offenbar am Montag auf ein Leihgeschäft plus Kaufoption geeinigt haben.

Der zweimalige Nationalspieler hat beim BVB angesichts der großen Konkurrenz im Sturm derzeit kaum Chancen auf große Einsatzzeiten. Der einst als Supertalent geltende Moukoko war zuletzt bereits mit Betis Sevilla in Verbindung gebracht worden. In den ersten beiden Pflichtspielen dieser Saison gehörte er nicht zum Dortmunder Kader.

Früherer BVB- und Nizza-Coach Favre hält Moukoko-Transfer für gute Idee

Der ehemalige BVB-Coach Lucien Favre, der OGC Nizza zweimal trainiert hat, hält die Verpflichtung von Moukoko für eine gute Idee. „Ich hatte ihn nicht lange unter meiner Führung und er hat auch nicht jedes Mal von Anfang an gespielt, aber er bringt einiges mit: die Schnelligkeit, die Abschlussstärke. Es bleibt aber noch Arbeit für ihn. (...) Es ist keine schlechte Idee von Nizza, er kann noch explodieren.“

Unterdessen absolvierte Neuzugang Serhou Guirassy erstmals Teile des Mannschaftstrainings. Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart konnte wegen einer Knieverletzung noch nicht für seinen neuen Club spielen. Im September soll es aber soweit sein.