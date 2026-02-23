weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Hochwasser: Wasserstände in Thüringen steigen – Gefahr bisher gering

Hochwasser Wasserstände in Thüringen steigen – Gefahr bisher gering

Nach Tauwetter und Regen sind die Pegel an Thüringens Flüssen und Bächen gestiegen. Besonders im Süden Thüringens steigen die Wasserstände – eine akute Hochwassergefahr besteht jedoch nicht.

Von dpa 23.02.2026, 13:05
Wegen des Tauwetters steigen in Thüringen die Wasserstände. (Symbolbild)
Wegen des Tauwetters steigen in Thüringen die Wasserstände. (Symbolbild) Michael Reichel/dpa

Erfurt - Tauwetter und Regen führen in Thüringen zu erhöhten Wasserständen in Flüssen und Bächen. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sind die Pegel vor allem im Thüringer Wald und am Südharzrand gestiegen. Dort sei der Schnee inzwischen weitgehend geschmolzen. In der vergangenen Nacht sei zusätzlich Regen hinzugekommen, was den Abfluss weiter beschleunigte.

In Thüringen sei derzeit lediglich ein beginnendes Hochwasser auf niedrigem Niveau zu beobachten, teilte ein Sprecher des Landesamts mit. Die Höchststände seien inzwischen aber erreicht - eine akute Hochwassergefahr bestehe daher nicht.