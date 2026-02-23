In Berlin-Pankow wurden zwei Jugendliche nach einem Einbruch in ein Geschäft festgenommen. Sie beschädigten die Eingangtür, stahlen die Kasse und flüchteten anschließend.

Berlin - Zwei Jugendliche sind in Berlin-Pankow nach einem Einbruch festgenommen worden. Die Jungen im Alter von 15 und 17 Jahren seien in der Nacht in ein Geschäft eingebrochen, teilte die Polizei mit. Sie beschädigten die Glasscheibe der Eingangstür und entwendeten die Kasse des Geschäfts. Anschließend sollen beide mit der Beute geflüchtet sein.

Die Polizei nahm die beiden noch in der Nähe fest. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen wurden das mutmaßliche Einbruchswerkzeug und ein Pfefferspray gefunden und beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.