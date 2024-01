Elend/Sangerhausen - Tauwetter und Niederschläge haben in den Einzugsgebieten der Bode, ihrer Nebenflüsse und der Ilse zu steigenden Wasserständen geführt. Am Pegel Tanne/Warme Bode sei in der Nacht zum Mittwoch der Richtwert der Meldegrenze überschritten worden, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg mit. Der Wasserstand steige weiter - auch am Pegel Elend/Kalte Bode. Auch der Harzfluss Ilse führt wieder mehr Wasser, dort gilt die niedrigste Hochwasseralarmstufe 1 von insgesamt 4.

Insbesondere im Harz waren seit Dienstagabend bis zum Mittwochmittag örtlich bis zu 30 Liter Regen je Quadratmeter gefallen, etwa an der Messstation Elend. In Mansfeld-Südharz fielen laut DWD etwa zehn Liter Regen. An der Helme galt weiter die Hochwasseralarmstufe 3, wie am Mittwochnachmittag aus einer Übersicht des Landesamts für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft hervorging. Die Helme führt so viel Wasser, weil gezielt Wasser aus der Talsperre Kelbra abgegeben wird. In der Region war bis zum 12. Januar der Katastrophenfall ausgerufen gewesen, weil der Fluss massiv über die Ufer getreten war, nachdem Wasser aus der vollen Talsperre lief.