Eine Leitung einer Sprinkleranlage platzt durch den Frost. Das Wasser verteilt sich in einer Einkaufspassage. Das hat Folgen.

Wilhelmshaven - Nach einem Rohrbruch sind Zehntausende Liter Wasser in ein Einkaufszentrum im Wilhelmshaven gelaufen. Eine Leitung der Sprinkleranlage war am frühen Morgen durch den Frost geplatzt, so dass das Wasser sich im Gebäude verbreitete, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Geschäfte mussten aufgrund des Wassers schließen.

Den Angaben nach hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, die mit der Sprinkleranlage verbunden ist. Die Feuerwehr rückte schließlich an und ließ die betroffene Leitung abstellen.

25.000 Liter Wasser ausgelaufen

Mehr als 25.000 Liter Wasser liefen in das Einkaufszentrum, wie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mitteilte. In einem Geschäft lösten sich daraufhin die Deckenplatten, der Laden ist geschlossen. In einem anderen Geschäft stand das Wasser auf dem Boden, auch dieses musste schließen. Reinigungskräfte entfernten demnach das Wasser mit Saugmaschinen. Die meisten Geschäfte öffneten zur gewohnten Zeit. Die genaue Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.