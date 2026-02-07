Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verpassen in der European League einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. In Baia Mare müssen sie in der Schlussphase abreißen lassen.

Baia Mare - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor beim rumänischen Erstligisten CS Minaur Baia Mare mit 24:28 (12:13). Johanna Reichert war mit sieben Toren die beste Werferin des Titelverteidigers, der mit einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen weiterhin Platz drei in der Gruppe A belegt.

Zwei Wochen nach dem knappen 33:32-Hinspielerfolg begannen die Thüringerinnen sehr fokussiert in der Abwehr und erarbeiteten sich zunächst eine 4:2-Führung (10. Minute). In der Folge entwickelten die Gastgeberinnen mehr Durchschlagskraft im Rückraum, während es der THC zu selten schaffte, Torjägerin Reichert ins Spiel einzubinden. Zur Pause führten die Rumäninnen knapp.

Auch nach dem Wechsel blieb die Partie hart umkämpft, wobei Strafzeiten immer wieder den Spielfluss hemmten. Die Thüringerinnen ließen sich nicht abschütteln, verpassten aber auch wegen starker Paraden von Baia Mares Torhüterin Julija Dumanska eine mögliche Wende. In den letzten sechs Minuten gelang ihnen nur noch ein Treffer, so dass die Rumäninnen entscheidend davonziehen konnten.