In einem Kanal erblickt ein Fußgänger eine tote Person. Die Polizei steht noch am Anfang der Ermittlungen.

Wasserleiche in Brandenburg an der Havel gefunden

In Brandenburg an der Havel ist eine tote Person gefunden worden. (Symbolbild)

Brandenburg an der Havel - In Brandenburg an der Havel ist eine Leiche in einem Kanal gefunden worden. Ein Zeuge habe die Beamten über eine leblose Person im Wasser informiert, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der leblose Körper sei geborgen worden. Nun soll die Person identifiziert werden. Die Polizei ermittelt. Ob ein Verbrechen vorliegt, ist bisher nicht bekannt.