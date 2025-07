Architektur und Urbanistik, Bau und Umwelt, Kunst und Gestaltung sowie Medien: Über vier Tage zeigt die Summaery geballt, was in den Fakultäten los ist.

Was diese Studis so treiben - Werkschau der Bauhaus-Uni

Weimar - „Achtung“ ist bei der „Summaery“ der Bauhaus Uni in Weimar angesagt. Denn unter diesem Motto steht die diesjährige Werkschau, bei der Studierende und Lehrende zeigen, woran sie das Jahr über gearbeitet haben. Von heute bis einschließlich Sonntag sind dafür Ausstellungen, Performances, Diskussionen und weitere Programmpunkte geplant. Dabei ist das vielseitige Schaffen nicht nur auf dem Campus selbst, sondern auch an anderen Standorten in Weimar zu erleben - 50 Orte stehen laut Uni auf dem Programm.

So planen die Bau- und Umweltingenieurwissenschaften am Freitag etwa die Eröffnung eines zweigeschossigen Experimentalbaus aus Strohballen am Rand von Weimar. Im Gaswerk Weimar sind Plakate, Performances, Fotografien und Filme aus dem Studiengang Visuellen Kommunikation der Fakultät Kunst und Gestaltung zu sehen. Ausgewählte Studi-Arbeiten im Van-de-Velde-Bau geben Einblick in den Studiengang Freie Kunst.

Das Motto „Achtung“ soll laut Uni auch zu Respekt mahnen: Es gehe etwa um die Achtung der Meinungsfreiheit, der Nächstenliebe und der Umwelt sowie der Freiheit der Wissenschaft, der Kunst, der Lehre, des Geistes.