Glanzmoment in Potsdam: Die neue Oberbürgermeisterin Noosha Aubel trägt als erste Frau die traditionsreiche Amtskette. Das Schmuckstück hat eine reiche Geschichte.

Potsdam - Großer Auftritt für eine Amtskette mit bewegter Geschichte: Potsdams neue Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) ist die erste Frau, die das besondere Schmuckstück trägt.

Bei der feierlichen Amtseinführung am Abend sollte die Rathauschefin die prunkvoll aussehende Kette erstmals tragen. Sie musste für Aubel um 14 Glieder gekürzt werden, wie die Stadt mitteilte.

Was hat es mit der Amtskette sonst noch auf sich?

Mit dem Tragen zeigt die Oberbürgermeisterin ihre Funktion als oberste Vertreterin der Bürgerschaft. Sie werde zu besonderen Anlässen getragen – unter anderem bei Einträgen hochrangiger Gäste ins „Goldene Buch“ der Stadt, so die Verwaltung in Potsdam. Das Stadtwappen ist Kernstück der Amtskette.



Die Tradition reicht weit zurück: Die früheste bekannte Darstellung der Amtskette stammt laut Stadt aus dem Jahr 1850. Zuletzt sei sie 1988 für den Abschluss des Städtepartnerschaftsvertrags mit Bonn neu angefertigt worden. 1994 wurde bemerkt, dass die Kette verschwunden war. 1997 sei sie im Briefkasten der Stadtverwaltung wieder aufgetaucht – mit anonymem Absender, verriet die Verwaltung.