Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus – zwölf Menschen muss die Feuerwehr aus ihren Wohnungen holen. Ein 87-Jähriger überlebt den Brand nicht.

Halle (dpa/sa)- Ein 87 Jahre alter Mann ist nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle (Saale) gestorben. Er war ebenso wie eine 86-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden - und starb dort am Mittag, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach war das Feuer in der Nacht auf Dienstag zunächst in einer Wohnung ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Alle zwölf Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Zur Klärung der genauen Todesursache bei dem 87-Jährigen wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion angeordnet, so die Polizei.

Über den Gesundheitszustand der übrigen Bewohner ist bislang nichts bekannt. Sie konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr löschte den Brand noch in der Nacht. Unklar war zunächst die Brandursache. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.