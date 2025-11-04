Der VfL Osnabrück darf sich auf ein umgebautes Stadion freuen. Der Stadtrat gibt grünes Licht bei der Finanzierung, um die marode Bremer Brücke zu sanieren.

Osnabrück - Der Rat der Stadt Osnabrück hat zugestimmt, das in die Jahre gekommene Stadion an der Bremer Brücke zu sanieren. Das teilte der Fußball-Drittligist nach der Entscheidung des Rats am Dienstagabend mit. „Insgesamt will die Stadt rund 33 Millionen Euro in das Projekt investieren“, schrieb der Club in einer Mitteilung. Der frühestmögliche Beginn der Sanierungsarbeiten ist demnach für das Ende der Saison 2025/26 vorgesehen.

„Dieser Beschluss ist ein Meilenstein für die Bremer Brücke“, wurde Jan Jansen zitiert, der Geschäftsführer der Stadionbesitzgesellschaft des VfL. Drei Tribünen der Arena werden in den kommenden Jahren saniert. Dadurch will der Club ein gleichermaßen zeitgemäßes und „weiterhin emotional aufgeladenes Stadion“ ermöglichen.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt sogar schon einmal wegen Baumängeln an der Bremer Brücke eine Nutzungsuntersagung für das gesamte Stadion ausgesprochen. Das damals im Saison-Endspurt der 2. Liga angesetzte Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wurde ohne Zuschauer am Hamburger Millerntor ausgetragen. Beim darauffolgenden letzten Saison-Heimspiel gegen Hertha BSC konnte das Stadion dann bis auf die Ostkurve genutzt werden.