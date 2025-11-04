Flammen schlagen aus dem Gebäude in Kirchgellersen, in dem Fleisch- und Wurstwaren verkauft werden. Die Feuerwehr rückt an. Der Schaden ist beträchtlich.

Kirchgellersen - Ein Feuer hat in einer Schlachterei in der Gemeinde Kirchgellersen im Landkreis Lüneburg nach ersten Schätzungen einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. Wie ein Polizeisprecher weiter berichtete, brannte das Obergeschoss des Gebäudes, in dem auch Fleisch- und Wurstwaren verkauft werden. Menschen waren nach Polizeiangaben nicht in Gefahr.

Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK und der Polizei waren im Einsatz, wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilte. Nach etwa sieben Stunden wurden demnach gegen 20.00 Uhr die letzten Glutnester gelöscht.

Die regional bekannte Schlachterei sei auch Caterer und Partyservice, schrieb die Feuerwehr. Mitarbeiter hatten demnach am frühen Nachmittag Rauch aus dem Dachstuhl bemerkt. Kurze Zeit später wurden der Kooperativen Leitstelle Lüneburg von diversen Anrufenden mitgeteilt, dass Flammen aus dem Dach des Gebäudes schlagen würden. Alle Mitarbeitenden hätten sich vorbildlich ins Freie begeben und in Sicherheit gebracht, so die Feuerwehr.

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die aktuellen Ermittlungen dazu dauern an, hieß es in einer Mitteilung. Derzeit könnten weder ein technischer Defekt noch eine Form von Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden.