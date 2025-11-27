Der Autobahntunnel an der Grenzallee sollte für Wartungsarbeiten heute abend gesperrt werden. Doch nun wird die Wartung verschoben.

Berlin - Anders als geplant wird der Autobahntunnel Grenzallee auf der A100 heute Abend doch nicht gesperrt. Die geplanten Wartungsarbeiten würden verschoben, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Einen Grund für die Verschiebung nannte er nicht. Ein neuer Termin soll in Kürze mitgeteilt werden.

Der Tunnel sollte eigentlich heute ab 21.00 Uhr bis Mitternacht zwischen dem Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park gesperrt werden. Nun bleibt er also frei.