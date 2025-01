Ein Technikausfall bei der Bundespolizei hat Probleme an großen Flughäfen in ganz Deutschland zur Folge. Auch in Schönefeld kommt es zu Verzögerungen.

Am Flughafen BER in Schönefeld ist es teilweise zu Verzögerungen gekommen. (Archivfoto)

Schönefeld - Technische Probleme, die die Bundespolizei betreffen, haben am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld wie an mehreren anderen großen Flughäfen in Deutschland zu Verzögerungen geführt. „Es kommt punktuell zu längeren Wartezeiten bei der Einreise aus dem Nicht-Schengen-Bereich, aber es gibt keinen Einreisestopp“, sagte eine Flughafen-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Sprecherin der Bundespolizei Berlin-Brandenburg bestätigte, dass es eine entsprechende technische Störung gebe und in der Folge Verzögerungen bei der Einreise am BER.