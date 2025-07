Eine Bikergruppe aus Mecklenburg-Vorpommern ist in Niedersachsen unterwegs. Eine Frau aus der Gruppe kommt in einer Kurve im Oberharz von der Fahrbahn ab.

Die verunglückte 49-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Altenau - Eine Motorradfahrerin aus Mecklenburg-Vorpommern ist bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Oberharz schwer verletzt worden. Die 49-Jährige, die mit einer Biker-Gruppe unterwegs war, sei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Goslar mit. Im Straßengraben blieb die Frau liegen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der B498 in Richtung Altenau im Landkreis Goslar. Die Motorradgruppe stammte aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.