Der Deutsche Wetterdienst warnt: In Teilen Brandenburgs drohen am Dienstag Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde. Wer rausgeht, sollte vorsichtig sein.

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm- und Windböen in Berlin und Brandenburg. Im Norden und zum Teil im Westen Brandenburgs können bis zum Abend Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde wehen. In ungeschützten Lagen können diese Geschwindigkeiten von 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Laut DWD bestehe dort Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände.

In den übrigen Landesteilen sowie in Berlin rechnet der DWD mit Windböen bis 60, in ungeschützten Lagen bis 75 Kilometern pro Stunde. Leichte Gegenstände könnten durch den Wind umherfliegen. Lose Gegenstände sollten gesichert und Zelte und Abdeckungen befestigt werden.

Temperaturen steigen ab Donnerstag

Der DWD rechnete am Dienstag mit Temperaturen von 19 bis 22 Grad. Im Norden solle es viele Wolken und örtlich Regen geben. In Berlin und im Süden könne auch die Sonne herrauskommen. Dort sei es die meiste Zeit trocken. Am Abend ziehen weitere Schauer heran.

Am Mittwoch werden um die 19 Grad erwartet. Es soll weitgehend trocken bleiben. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad, am Freitag sogar bis 27 Grad.