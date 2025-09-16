Polizei, Hunde, Hubschrauber: Ein Mann aus dem Kreis Greiz wird vermisst. Was bisher über die Suche bekannt ist – und warum die Sorgen um seine Sicherheit wachsen.

Die Polizei sucht einen vermissten Mann aus dem Landkreis Greiz. (Symbolbild)

Wünschendorf - Die Polizei sucht mit großem Aufwand nach einem vermissten Mann aus dem Landkreis Greiz. Der 53-Jährige aus Wünschendorf werde seit Montagabend vermisst, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für Leib oder Leben könne aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Im Einsatz waren mehrere Streifen, Polizeihunde und ein Hubschrauber – bislang ohne Erfolg.