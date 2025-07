Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Regenfällen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Besonders heftig soll es ab dem Nachmittag in Görlitz und Bautzen werden - dort sollen 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dort sollen auch schwere Gewitter aufziehen, die zusätzlichen Regen mit sich bringen können.

Der DWD warnte für Bautzen und Görlitz, bei starken Regenfällen könne es zu raschen Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern sowie zu Aquaplaning kommen. Auch Erdrutsche seien möglich. In den anderen Teilen Sachsens sollen innerhalb von sechs Stunden 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden fallen. In Staulagen der Gebirge sind sogar 45 Liter möglich.

Ebenfalls vor Starkregen wird ab dem Nachmittag in Sachsen-Anhalt im Landkreis Wittenberg und in Dessau-Roßlau sowie in Teilen von Anhalt-Bitterfeld, dem Jerichower Land und Stendal gewarnt. In Thüringen besteht eine Warnung für das Altenburger Land und Teile des Landkreises Greiz.

In Eisenach, dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Wartburgkreis wird zudem am Mittag vor starken Gewittern gewarnt. Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, vereinzelt umstürzende Bäume, herabstürzende Gegenstände, vereinzelte und rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning und Hagelschlag.