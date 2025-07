München - Der FC Bayern München hat die verletzten Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies am Vereinsgelände begrüßt. „Servus, Jamal & Phonzy“, schrieb der deutsche Fußball-Rekordmeister. Dazu veröffentlichte der deutsche Meister ein Foto der beiden Profis. Musiala stützt sich auf dem Bild auf Krücken ab, sein operierter Fuß ist in einem Spezialschuh geschützt. Davies hat einen Ball am Fuß.

Die beiden Spieler von Trainer Vincent Kompany schauten am Montag beim FC Bayern World Squad zu. Dies ist ein U19-Projekt der Münchner mit internationalen Nachwuchskickern.

Lange Pausen für die Bayern-Stars

Im Viertelfinale bei der Club-WM gegen Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain hatte PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma den Münchner Musiala in einem folgenreichen Zweikampf schwer verletzt. Der Bayern-Profi erlitt einen Wadenbeinbruch und eine Ausrenkung des Sprunggelenkes. Musiala war nach der Rückkehr aus den USA am linken Bein operiert worden und wird monatelang ausfallen. Die Bilder am Club-Gelände waren die ersten öffentlichen nach der Operation. Laut Vereinsangaben war der Eingriff erfolgreich verlaufen.

Davies hatte sich Mitte März einen Kreuzbandriss samt Knorpelschaden zugezogen. Auch er wird mehrere Monate ausfallen. Er selbst äußerte zwischenzeitlich, „hoffentlich vor Januar“ wieder spielen zu können.

Trainings-Auftakt naht

Kompany muss das Fußballjahr 2025 allerdings ohne die beiden Leistungsträger planen. Aktuell weilen die Bayern-Stars nach der Club-Weltmeisterschaft noch im Sommer-Urlaub.

In der kommenden Woche ist die von der sportlichen Leitung gewährte Pause vorbei, die Münchner nehmen dann wieder das Training auf. Das erste Testspiel steht am 2. August gegen Olympique Lyon an. Erstmals in einem Pflichtspiel ist der FC Bayern in der neuen Saison am 16. August gefordert. Dann findet der Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Pokalsieger VfB Stuttgart statt.