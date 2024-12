Der Brand einer Lagerhalle hat weitreichende Folgen: In einem Umkreis von 10 Kilometern ist es so stark verraucht, dass die Feuerwehr die Menschen auch über Warn-Apps darauf aufmerksam macht.

Warnung vor Brandrauch in Halsbrücke

Halsbrücke - Die Menschen in Halsbrücke (Landkreis Mittelsachsen) werden vor starkem Brandrauch gewarnt. Laut ersten Angaben der Polizei ist die Ursache für die starke Rauchentwicklung eine Lagerhalle, die in den frühen Morgenstunden aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten war. Die Löscharbeiten seien noch im vollen Gange, teilte die Polizei mit.

Die Warnung gelte aktuell in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch Warn-Apps wie Nina machten die Menschen auf den Brandrauch aufmerksam. Die Menschen sind angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie sich möglichst in geschlossenen Räumen aufzuhalten, hieß es weiter.