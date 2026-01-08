EIL
Winter Warnung vor Betreten der Eisflächen
Eisiger Winter lockt auf Teiche und Seen – doch die Stadt Schönebeck warnt: Die Eisschicht ist tückisch dünn.
08.01.2026, 10:02
Magdeburg/Schönebeck - Trotz eisiger Temperaturen warnen die Behörden in Sachsen-Anhalt vor dem Betreten von Eisflächen auf Teichen und Seen. Die Eisschichten seien dünn und weit davon entfernt, tragfähig zu sein, teilte etwa die Stadt Schönebeck mit. Es bestehe eine lebensbedrohliche Gefährdung beim Betreten von Eisflächen.