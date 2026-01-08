Nicht nur wie hier im Harz bei Veckenstedt frieren in Sachsen-Anhalt Teiche und Seen zu. (Archivbild)

Magdeburg/Schönebeck - Trotz eisiger Temperaturen warnen die Behörden in Sachsen-Anhalt vor dem Betreten von Eisflächen auf Teichen und Seen. Die Eisschichten seien dünn und weit davon entfernt, tragfähig zu sein, teilte etwa die Stadt Schönebeck mit. Es bestehe eine lebensbedrohliche Gefährdung beim Betreten von Eisflächen.