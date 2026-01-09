Es sieht zwar schön aus, doch ist auch gefährlich. Worauf Autofahrer und Spaziergänger achten sollten.

Goslar - In den kommenden Stunden ist mit starkem Schneefall in Niedersachsen und Bremen zu rechnen. Was zwar für einige schön aussieht, bringt auch Gefahren mit sich. Die Polizei Goslar gibt Tipps zum richtigen Verhalten bei dem Winterwetter.

Auf den Straßen

Autofahrer sollten besonders vorsichtig unterwegs sein und Fahrten auf ein absolutes Minimum reduzieren, hieß es von den Beamten. Wer dennoch unterwegs sei, solle zwingend an Winterausrüstung wie Winterreifen, Eiskratzer, Schneebesen oder auch Decken denken. „Die Straßenverhältnisse können sich sehr schnell verschlechtern“, warnt die Polizei. Es sei unter anderem mit massiven Schneeverwehungen sowie Sturm zu rechnen.

In der Natur

Wälder sollten nicht betreten werden, warnte die Polizei. Durch den Sturm und die Schneelast bestehe eine akute Gefahr durch herabfallende Äste oder ganze umstürzende Bäume.