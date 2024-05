Jena - Die ergiebigen Regenfälle werden die Flüsse in Thüringen anschwellen lassen. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz warnte am Donnerstag in Jena vor steigenden Pegelständen an nahezu allen Flüssen im Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Thüringen erhebliche Niederschläge ab der Nacht zum Samstag und anhaltend bis in den Montag angekündigt. Ein Einsatzstab wurde laut Landesamt gebildet, die Kommunen seien informiert worden, an Talsperren werde zusätzlicher Stauraum geschaffen, um die Wassermassen aufnehmen zu können.

Die Niederschläge könnten vor allem in Mittel-, Süd- und Ostthüringen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter und lokal sogar bis 140 Liter pro Quadratmeter bringen. Daher erwarte die Hochwassernachrichtenzentrale im Verlauf des Wochenendes sehr wahrscheinlich einen starken Anstieg der Wasserstände. Auch Überschwemmungen an Flüssen und Bächen seien möglich.

Das Landesamt habe eine Einsatzleitung eingerichtet - die Hochwassernachrichtenzentrale werde rund um die Uhr besetzt sein, „um das Hochwassergeschehen zu überwachen und die Öffentlichkeit und die zuständigen Stellen über die aktuelle Lage zu informieren und erforderlichenfalls zu alarmieren“.

Eine thüringenweite Warnung sei an die Katastrophenschutzbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, an die Leitstellen und Gewässerunterhaltungsverbände herausgegeben worden. Die Flussmeistereien seien in Bereitschaft versetzt worden. Sie hätten begonnen, Gewässerbaustellen und wasserwirtschaftliche Anlagen des Freistaates zu sichern. Die Thüringer Talsperren ließen Wasser ab, um bis Samstag zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Eine Abstimmung mit den Behörden im Nachbarland Sachsen laufe.