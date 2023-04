Warnstreik legt Busverkehr in Südthüringen lahm

Saalfeld/Sonneberg/Ilmenau - Schülerinnen und Schüler sowie andere Busfahrgäste haben sich am Montag nach den Osterferien in Südthüringen auf einen Warnstreik einstellen müssen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dreier Südthüringen Verkehrsbetriebe forderten Bezahlung nach Tarifvertrag Nahverkehrsvertriebe und einen Inflationsausgleich von einmalig 3000 Euro, wie die Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold am Montag sagte. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik innerhalb der laufenden Verhandlungen mit dem Verband Mitteldeutscher Omnisbusunternehmen aufgerufen.

„Die Kollegen in Südthüringen wollen so viel verdienen wie die im restlichen Thüringen“, sagte Barthold. Die betroffenen Betriebe gehörten zu den wenigen im Freistaat, die noch nicht nach dem Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe bezahlten.

Die betroffenen Unternehmen im Raum Saalfeld, Ilmenau und Sonneberg hatten ihre Fahrgäste im Vorfeld über den Warnstreik informiert und etwa Eltern empfohlen, ihre Kinder gegebenenfalls selbst zur Schule zu bringen.

Der Warnstreik sollte laut Verdi am Mittag enden. Allerdings sei noch den gesamten Tag über mit Verzögerungen um Fahrplan zu rechnen, hieß es.