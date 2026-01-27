Halle - Im Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst an Unikliniken haben sich Beschäftigte des Universitätsklinikums Halle an den Warnstreiks beteiligt. Der Betrieb sei davon allerdings nicht beeinträchtigt gewesen, teilte ein Sprecher der Klinik mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte ab dem Morgen zu dem Streik aufgerufen. Die Beschäftigten aus den Universitätskliniken wollen mit der bundesweiten Aktion an insgesamt 22 Standorten den Druck im aktuellen Tarifstreit um den öffentlichen Dienst verstärken.

Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro monatlich. Die Arbeitgeber hatten das als unbezahlbar abgelehnt. Die Gewerkschaften werfen den Ländern vor, kein Angebot vorgelegt zu haben. Mit weiteren Warnstreiks bis zur dritten Verhandlungsrunde vom 11. bis zum 13. Februar ist zu rechnen.