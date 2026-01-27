Welche Trends bestimmen Haus, Garten und Alltag? Die „Thüringen Ausstellung“ bietet Einblicke in aktuelle Produkte und Dienstleistungen.

Erfurt - Trends und Angebote rund um Haus, Garten und Alltag: Die „Thüringen Ausstellung“ öffnet am 28. Februar erneut ihre Tore. Bis zum 8. März präsentieren auf dem Gelände der Messe Erfurt mehr als 750 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und Ideen, wie der Veranstalter mitteilte. Die Messe sei ausgebucht.

Schwerpunkte liegen erneut auf den Themen Bauen, Sanieren und Wohnen. Nach Veranstalterangaben entfällt mehr als 40 Prozent der Aussteller auf den Baubereich, der damit das größte Einzelsegment bildet. Daneben werden Produkte und Dienstleistungen unter anderem aus den Bereichen Garten, Haushalt, Mode und Genuss gezeigt.

Begleitend zur Ausstellung sind mehrere Spezialmessen vorgesehen. Dazu zählen „Hochzeit & Feste“ sowie die „Thüringer Immobilienmesse“ am ersten Messewochenende und die „Thüringer Gesundheitsmesse“ am 7. und 8. März.