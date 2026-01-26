Lehrkräfte im Raum Zwickau folgen dem Aufruf zum ganztägigen Warnstreik. Wie viele Schulen betroffen sind, bleibt zunächst unklar.

Leipzig - Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder erhöhen die Gewerkschaften den Druck. Die Lehrkräfte der Region Zwickau seien heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, hieß es vom sächsischen Lehrerverband (SLV).

„Die Auswirkungen für die Schulen sind unklar, weil viele Lehrkräfte verbeamtet sind und sich nicht am Ausstand beteiligen dürfen“, sagte Steffen Winkler, Tarifverantwortlicher des SLV am Morgen auf Anfrage. Zu der Kundgebung werden 500 bis 1.000 Lehrkräfte erwartet. Die dritte Tarifrunde ist am 11. Februar geplant.

Warum streiken die Lehrkräfte?

Die Gewerkschaften fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten der Länder sieben Prozent mehr Einkommen - mindestens aber 300 Euro mehr. Der Tarifvertrag gilt nicht nur für Lehrer, sondern noch für viele andere Berufe. Bundesweit sind rund 2,2 Millionen Menschen betroffen. Auf rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamte soll der Abschluss übertragen werden. Die abschließende Runde der Tarifverhandlungen ist vom 11. bis 13. Februar geplant.