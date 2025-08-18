Zum Wochenstart erwarten die Wetterexperten in Berlin und Brandenburg viel Sonne, nur wenige Wolken und bis zu 27 Grad.

Berlin/Potsdam - Die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg sonnig und wieder wärmer. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen heute auf 24 bis 27 Grad. Vor allem am Mittag und Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, die sich am Abend aber meist wieder auflösen. Der Wind weht schwach aus überwiegend östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es trocken und häufig klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 8 Grad.

Am Dienstag geht es mit viel Sonnenschein weiter, später am Tag ziehen ein paar Wolken durch. Regnen soll es nicht, die Temperaturen klettern auf 27 bis 29 Grad. Am Mittwoch wird es mit 23 bis 27 Grad etwas wechselhafter, aber weiterhin überwiegend trocken.

Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums gilt im Großteil des Landes am Montag die Waldbrandgefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr), im Süden auch stellenweise Stufe 2 (geringe Gefahr).