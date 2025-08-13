In der Kategorie Tagestouren belegt ein Teil des Heidschnuckenwegs in der nördlichen Lüneburger Heide deutschlandweit Platz zwei. Nur ein Pfad in der Sächsischen Schweiz erhielt mehr Stimmen.

Handeloh - Die Heideschleife Büsenbachtal im Norden der Lüneburger Heide gehört zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands. Hinter dem Caspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz setzte sich der Rundweg bei einer Publikumswahl des „Wandermagazins“ als zweitschönster durch, wie der Landkreis Harburg und die Lüneburger Heide GmbH mitteilten.

4.743 Natur- und Wanderfreunde stimmten für den norddeutschen Pfad im Rahmen der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2025. Nominiert waren zehn in der Kategorie Tagestouren.

Die Heideschleife Büsenbachtal ist ein 13,4 Kilometer langer Rundweg. Im nördlichen Teil des Weges befindet sich der Brunsberg, mit 129 Metern die höchste Erhebung der Strecke. Der Heidschnuckenweg war bei dem Wettbewerb bereits zum fünften Mal mit einem Teilstück dabei. Er wurde 2012 eröffnet und führt auf 223 Kilometern von Hamburg aus durch die Landkreise Harburg, Heidekreis und Celle sowie durch mehr als 30 Heideflächen der Nord- und Südheide.