Wanderschuhe: Saisonstart am Kammweg Erzgebirge-Vogtland

Annaberg-Buchholz - Bei herrlichem Sonnenschein ist am Mittwoch auf dem Kammweg Erzgebirge-Vogtland die neue Wandersaison gestartet. Dazu wurden nach Angaben des Tourismusverbandes Erzgebirge an mehreren Orten geführte Wanderungen und Feste angeboten, etwa in Altenberg und Olbernhau.

In der Region rund um den Schwartenberg war das Anwandern zugleich Auftakt für eine ganze Frühjahrswanderwoche bis zum 11. Mai. Dazu wird dort täglich eine geführte Thementour angeboten.

Der Kammweg führt auf fast 290 Kilometern von Altenberg im Osterzgebirge bis ins Vogtland und endet im thüringischen Blankenstein. Neben der Landschaft locken dabei auch Einblicke ins Unesco-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří.